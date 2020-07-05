راغب علامة ناعيا رجاء الجداوي: كورونا خطف نجمة الفن العربي

نعى الفنان الكبير راغب علامة، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ودوّن علامة عبر فيس بوك: "الفنانة والصديقة الكبيرة ‎رجاء الجداوي في ذمة الله، فيروس ‎كورونا المرعب استطاع أن يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة ‎رجاء الجداوي".

وأضاف: "الله يرحمك ويجعلك في جنّات الخلد، ويصبّر عائلتك وجمهورك ومحبّيك، خالص العزاء للشعب المصري والعربي".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد أن بقيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، حتى تدهورت حالتها وتوفيت صباح اليوم.