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محمود مسلم

ترامب يخطط لإغلاق "تيك توك" بحلول 15 سبتمبر

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أ ش أ
08:54 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، خلال تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، إنّه سيتم إغلاق تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، إذا لم يتم بيعُه لشركة مايكروسوفت أو أي مؤسسة أخرى بحلول 15 سبتمبر المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي حسب ما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنّه لا يرفض شراء مايكروسوفت لتطبيق تيك توك، موضحا أنّه كان من الأفضل لمايكروسوفت أن تشتري التطبيق بشكل كامل بدلا من أن تحصل على نسبة 30% منه.

وأكد ترامب أنّه لا يمكن للصين أن تسيطر على تطبيق "تيك توك".

يُشار إلى أنّ ترامب وافق مؤخرا على منح شركة "بايت دانس" الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع التطبيق.

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