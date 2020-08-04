أمل عرفة تعلن إصابتها بـ"كورونا": بعد أيام راح اتعافى وارجع التصوير

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الشخصي علي "فيس بوك".

وكتبت "أمل"، "بما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم أنو الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبو الله بدو يصير".

وأضافت، "الكمامة كانت رفيقتي السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبًا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعًا، انتبهوا ع الكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة.. انتبهوا من الاستهتار".

وتابعت، "بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمعتو كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس.. وهي قناعتي قبل الكورونا .. شكرًا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة معي يللي عم يعملوه منع الفيروس من الوصول إلى الرئة، وكله معتمد على المناعة الثقة الطب العلم والإيمان، كورونا أنا قوية".