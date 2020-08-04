عرض مسرحية "القطط" على مسرح متروبول الليلة

يستعد مسرح متروبول بالعتبة لاستقبال الجماهير لحضور العرض المسرحي "القطط"، بعد الانتهاء من عروض عيد الأضحى المبارك، وذلك في تمام السابعة مساءً.

تدور أحداث العرض في إطار كوميدي، وهي مسرحية غنائية استعراضية تدور حول فكرة تقبل الأخر، وكذلك تقبل الاختلافات بين كل شخص وآخر، ولابد أن نقبل الأخرون أين كان لونه أو بلده أو دينه أو شكله، وتهدف المسرحية لترسيخ فكرة عدم التنمر لدى الأطفال.

العمل من إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل التابعة للبيت الفني للمسرح الذي يرئسه الفنان إسماعيل مختار، والعرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، وائل إبراهيم، مريم البحراوي، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقى محمد الشرنوبي، استعراضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم، إخراج صفوت صبحي.