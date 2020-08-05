إسكان الشيخ زايد: تسليم وحدات مشروع "جنة 2" بداية العام الجديد

قال المهندس محمود منصور مدير إسكان مدينة الشيخ زايد، إنه عند طرح مشروع "جنة 1" في المدينة تم حجز المشروع في وقت قياسي، وقررت الدولة المصرية أنه طالما هناك طلب على هذه النوعية من الإسكان تم عمل مشروع "جنة 2" بمساحة وعدد وحدات أكبر، لافتا إلى أن مشروع "جنة 1" عدد وحداته 912 وحدة فقط، فيما يشمل "جنة 2" 4032 وحدة.

وأضاف "منصور"، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه تم عمل مشروع "جنة 3" بحوالي 1920 وحدة، وأنه تم الانتهاء من حجز الوحدات في مشروع "جنة 1"، كان خلال 10 دقائق فقط، لذلك فكرت الدولة المصرية أنه نتيجة وجود إقبال المواطنين على هذه النوعية من الإسكان بطرح العديد من هذه المشروعات.

وتابع، أنه تم تسليم مشروع "جنة 1" للمواطنين، فيما سيتم تسليم وحدات إسكان "جنة 2" مع بداية العام الجديد، ومشروع "جنة 3" في العام الذي يليه، فضلا عن أن المشروع عبارة عن كومباوند متكامل فيه مساحات خضراء، حمامات سباحة، وبأسعار تعتبر أرخص من الأسعار الخارجية المثيلة لها، وسعر المتر فيها حوالي 11 ألف جنيه.