انشقاقات في أكبر أحزاب المعارضة وأصابع الاتهام تشير إلى أردوغان

يشهد حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة التركية، انشقاقات عدّة، أبرزها استقالة المرشح الرئاسي السابق عن الحزب محرم إينجه، وإعلانه تأسيس حزب جديد بوجوه جديدة، وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن".

وفي الوقت الذي تشير المعارضة بأصابع الاتهام إلى نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء الانقسامات، أعلن النائب السابق بحزب الشعب الجمهوري أوزترك يلماز عن تأسيس حزب جديد تحت مسمى "حزب الحداثة".

من جهة، أجاب إينجه على بعض الأسئلة للصحفي التركي بصحيفة "سوزجو" التركية صايجي أوزتراك عبر أحد الوسطاء، مؤكدًا أن النجاح الأخير للحزب في الانتخابات المحلية لا ينتمي فقط لرئيس الحزب كمال كلتشدار أوغلو لكنه نجاح المرشحين والأكراد، قائلًا: "لقد منحنا الأكراد هدية خلال تلك الانتخابات. ولكن الحزب لم يتمكن من تقديم الشكر للاكراد على ذلك".

كان حزب الشعب الجمهوري حقق فوزًا ساحقًا خلال الانتخابات المحلية في مارس 2019، واستطاع مرشح الحزب أكرم إمام أوغلو أن يصبح نجم صاعد في المعارضة، وأن يضع نهاية لحكم حزب العدالة والتنمية لمدينة ذات الأهمية الاقتصادية والذي استمر على مدار 25 عامًا.

وفي غضون أيام قليلة، وافقت السلطات التركية على تأسيس "حزب الحداثة" في 20 يوليو الماضي، فيما سبق أن جرى فصل أوزترك يلماز من حزب الشعب الجمهوري في 20 نوفمبر 2018 من قبل اللجنة التأديبية بسبب تصريحاته التي استهدف بها رئيس الحزب كمال كلتشادر أوغلو.