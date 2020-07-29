المعارضة التركية ترفض قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد

أبدى عدد كبير من رموز المعارضة التركية رفضهم قانون وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقره البرلمان التركي، وعبروا عن غضبهم من هذا القانون الذي صيغ من أجل السيطرة على الرأي العام التركي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وتصدر هذا القانون حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وقال زعيم حزب الديفا التركي المعارض، علي باباجان، إن قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي تهديد خطير لحرية الرأي ويزيد هاجس الخوف نحو الدولة.

وصرح زعيم حزب المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن السلطات التركية حاكت هذا القانون بسبب خوفها من حرية الرأي والتعبير وحرية مواقع التواصل الاجتماعي، وليس من أجل السيطرة على الأشخاص السيئين.

وأقر البرلمان التركي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل.

وكانت لجنة العدل بالبرلمان التركي، أعلنت، الجمعة الماضية، المصادقة على مشروع قانون لتقييد مواقع التواصل الاجتماعى فى تركيا، ووضعها تحت تحكم النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، بما يجعل هذه المواقع عرضة للحجب حال عدم الامتثال لإزالة محتوى معين.