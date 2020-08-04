"كريم" تحتفل بمرور 8 سنوات على إنشائها ووجودها في 100 مدينة

احتفلت شركة كريم، منصة الإنترنت الرائدة في الشرق الأوسط، خلال شهر يوليو الماضي بمرور 8 سنوات على انشائها وبداية عملها، في عام 2012، وبداية اول رحلة لها من مدينة دبي ووصولها في احتفالها بعيدها الثامن الى 100 مدينة في 13 دولة بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وباكستان.

وخلال 8 سنوات عملت شركة كريم على تطور خدماتها الملحوظ بكافة البلدان التي عملت بها وحققت خلال تلك الفترة العديد من النجاحات والأنشطة في مجال التكنولوجيا والنقل التشاركي، ما ساعد على استمرارها وتطوير أدائها بشكل مستمر، واستطاع كباتن كريم خلال الثمان سنوات من القيام برحلات وقطع مسافات بلغت 7.4 مليار كيلو متر من خلال الرحلات على مستوى الدول والمدن العاملة بها، ما يؤكد ريادة كريم في مجال النقل التشاركي، وكونها أصبحت الأفضل للعديد من العملاء.

وفي مجال الأعمال الخيرية، استطاعت كريم من خلال عملائها التبرع بـ 1.3 مليون دولار امريكي لصالح عدد من الجمعيات الخيرية، من خلال استبدال النقاط الخاصة بالعملاء ببرنامج الولاء الخاص بشركة كريم، بالإضافة إلى قيام العملاء باسترداد 50 مليون نقطة قيمتها 15 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج "مكافآت كريم" أيضا، منذ إطلاقه.

وضمن احتفالات العيد الثامن لكريم، يأتي إطلاق تطبيق"Super App"، ضمن النجاحات التي حققتها كريم خلال فترة عملها، وهو التطبيق الأول من نوعه في المنطقة، والذي يضاف الى مجموعة خدمات كريم الموجهة لأكثر من 33 مليون مستخدم هم عملاء كريم، الذين تحرص كريم دائما على تطوير نظم العمل والتشغيل بما يحقق الراحة لهم وهو الامر الذى حرصت عليه كريم خلال الفترة الأخيرة من خلال الاهتمام والحفاظ على متعلقات العملاء التي في كثير من الأحيان يتم نسيانها في سيارات كريم وقوم الكباتن بتوصيلها للعميل مرة أخرى في خطوة تحقق مزي من الأمان للعملاء.

وفى سياق متصل وبالتزامن مع احتفالات كريم بمرور 8 سنوات على وجودها أعلنت شركة كريم عن تولى هيثم عصام منصب المدير العام التنفيذي لشركة كريم في مصر، وذلك في إطار التجديد المستمر لفرع الشركة في مصر، باعتبارها من أهم وأكبر الأسواق في المنطقة، وبما يستهدف إطلاق المزيد من خدمات كريم في السوق، والعمل على زيادة حصتها السوقية من خلال بناء أسس الأعمال التجارية المتنامية المربحة المستدامة.

هيثم عصام مديرا تنفيذا لكريم مصر بخبرة 20 عاما في الخدمات الاليكترونية والمالية

يذكر أن هيثم عصام هو أحد رواد الاعمال ويمتلك خبرة تمتد لما يقرب من 20 عامًا في مجال التجارة الإلكترونية والاستراتيجيات والاستشارات الإدارية والسفر الرقمي وصناعات الخدمات المالية. كما يمتلك خبرات في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الكفاءات التشغيلية وإدارة الأرباح والخسائر، وقبل انضمامه إلى كريم، عمل مع العديد من الشركات من بينها اتصالات، و أجودا وPeppers & Rogers Group وCapgemini ، كما أنه أسس Targemli ، وهي منصة رائدة لخدمات الترجمة ولها ثلاثة فروع في الشرق الأوسط وهو الآن يعمل كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، هو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كرانفيلدوقال هيثم عصام المدير العام التنفيذي الجديد لكريم مصر، إنه لشرف أن أعمل في كريم، باعتبارها قصة نجاح رائعة في منطقتنا.

1.3 مليون دولار تبرعات من الشركة للجمعيات الخيرية و15 مليون لبرنامج المكافأت

وانه من الرائع أن تكون في صميم شركة تقود الابتكار، وتساهم يوميًا في حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء المنطقة بطرق عديدة"