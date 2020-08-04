وفاء صادق تحتفل بنجاح ابنها في الثانوية العامة: خلصت مشوار طويل

شاركت الفنانة وفاء صادق جمهورها، الاحتفال بنجاح ابنها "نور" في امتحانات الثانوية العامة، قائلة: "النهارده أنا خلصت مشوار طويل".

نشرت وفاء صادق، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة مع ابنها، معلقة عليها: "الحمد لله إلى أن يبلغ الحمد منتهاه.. النهارده أنا خلصت مشوار طويل جدا".

وتابعت: "نور نجح وخلص ثانوية عامة.. نور داخل الجامعة إن شاء الله.. أنا معنديش مدارس خلاص.. مش مصدقة.. مبروك يا نور حياتى.. مبروك يا حبيبى..مبروك يا قلبي.. إحنا خلصنا مدرسة خلاص.. الناجح يرفع إيده".