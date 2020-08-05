الشيخ سعيد عامر: الله وفق السعودية في دقة تنظيم الحج هذا العام

قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الحج ركن من أركان الإسلام وعبادة بدنية مالية، وإذا كانت الصلاة عبادة بدنية والزكاة مالية فالحج جمع بين الاثنين، وهو فرض على المستطيع، وهو رحلة إيمانية نورانية مباركة تغفر فيها الذنوب وتتجلي فيها الرحمات ويستجاب فيها الدعوات ويعود العباد إلى بلادهم بمغفرة رب الأرض والسموات وقد طهروا من كل عيب وذنب كيوم ولدته أمه.

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن ما رأيناه في وسط إنتشار وباء فيروس كورونا الذي عم العالم أجمع وألقى الرعب في قلوب الناس والخوف والفزع، إلا أن الله عز وجل وفق القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية بدقة التنظيم وتطبيق الإجراءات التي تعد مبدأ هام للحفاظ على المواطنين.

وتابع، أن السعودية عندما أعلنت أن الحج هذا العام للمقيمين في المملكة فهذا إحتراس ومبدأ إسلامي لأن الحجر الصحي قرره الرسول صلي الله عليه وسلم منذ قديم الزمن عندما قال لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ، فكان هذا التطبيق تطبيقا للمبدأ الإسلامي الذي قرره النبي محمد وقرره بعد ذلك المنظمات الصحية العالمية في كل دول العالم.

واستكمل، أن هذا هو دقة التنظيم والأخذ بالأسباب وتنظيم الدخول والخروج والإقامة حتي في الطوف بعدد وزمن معين إلى أن وصل الأمر أن الجمرات معقمة وموضوعة في كيس معقم ومغلق وكذلك المسافات التي بين الحجاج والتزام المؤسسات في المملكة العربية السعودية بتطبيق الإجراءات الاحترازية.