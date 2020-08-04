المخرج سامح عبدالعزيز يهنئ ابنته بنجاحها: اتفاجئت يا شاطرة

هنأ المخرج سامح عبدالعزيز، ابنته بنجاحها وتفوقها، بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة.

ونشر سامح عبدالعزيز، صورة له بصحبة ابنته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مصحوبة بتعليق: "مبروك النجاح والمجموع الحلو، أنا اتفاجئت يا شاطرة يا حب حياتي ياسندي واعتمادي".

وشارك المخرج سامح عبدالعزيز، في موسم رمضان الماضي، بمسلسل خيانة عهد، للفنانة يسرا، حلا شيحة، جومانة مراد، عبير صبري، خالد سرحان، بيومي فؤاد، مصطفى درويش، عادل أنور، هنادي مهنا.

ويستعد المخرج سامح عبدالعزيز، في الوقت الحالي، لفيلم بعنوان "ليلة العيد"، وهو استمرار لسلسلة الأفلام الاجتماعية التي قدمها من قبل مثل "كباريه".

وقال "عبدالعزيز" في تصريحات لـ"الوطن"، أن العمل ما زال في مرحلة التجهيز وترشيحات أبطال العمل، ولكن الفيلم سيكون من بطولة 6 فنانات، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإنتاج أحمد السبكي.

ورشّح "عبدالعزيز"، الفنانة يسرا، لتكون بطلة إحدى هذه الحكايات، بعد نجاحهما سويًا في مسلسل خيانة عهد.

وأخر أفلام سامح عبدالعزيز، كان فيلم سوق الجمعة، تأليف محمد الطحاوي، بطولة عمرو عبدالجليل، محمد عز، دلال عبدالعزيز.

ويعمل سامح عبدالعزيز حاليًا مع الكاتب أحمد عبدالله على كتابة الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، وفي تصريحات له أكد أنَّ المسلسل من الصعب المشاركة به في رمضان 2021 بسبب احتياجه لوقت كبير في الكتابة.

يُذكر أنَّ الجزء الأول من "رمضان كريم" شارك به عدد كبير من النجوم منهم روبي، سيد رجب، شريف سلامة، سلوى عثمان، نجلاء بدر، محمد لطفي، محمود الجندي.