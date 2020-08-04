أحلام تدعو لأمل عرفة بعد إصابتها بكورونا

دعت الفنانة الإماراتية أحلام، لصديقتها الفنانة السورية أمل عرفة، والتي أعلنت أمس الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت أحلام عبر حسابها الخاص بـ"تويتر": "اعذريني يا غالية تو اسمع الخبر والله إنك غالية وربي يرفع عنك وعن كل الناس.. بحبك".

لتعلق الفنانة السورية على تغريدتها قائلة: "بحبك ومن ثم أحبك".

وأعلنت أمل عرفة إصابتها عبر فيسبوك أمس: "5 أطباء لحد الآن أكدوا إصابتي بكوروناية بنت حلال.. بما إني بنت حلال وبآمن بإرادة الله فأنا قوية وعم اتعامل مع حالتي وكأنها كريب عادي، رغم إن الألم كافر، أنا بخير واللي كاتبوا الله بدو يصير، الكمامة كانت رفيقتي السبيرتو والمعقمات والكلور تقريبا كانوا برفاناتي المفضلة، مخالطة لم أخالط لذلك ما فيه داعي مخلوق صدفني بالشارع يقلق من أي عدوى، كورونا سنصاب به جميعا، انتبهوا ع الكبار بالعمر.. انتبهوا ع أصحاب الأمراض المزمنة.. انتبهوا من الاستهتار بعد أيّام رح أتعافى بإذن الله وارجع كمل تصوير، استمعتوا كل عمري بقول الحياة مزحة مرات بتكون بايخة، نحنا ضيوف وبس وهي قناعتي قبل الكورونا ألف سلامة سوريا شكرا للأطباء المتواصلين على مدار الساعة مع يللي عم يعملوه لمنع الفيروس من الوصول إلى الرئة".

أمل عرفة ممثلة ومطربة سورية، ابنة الملحن سهيل عرفة. ولدت في مدينة دمشق تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق و هي عضو في "نقابة الفنانين السوريين" منذ عام 1991.

كانت بدايتها كمغنية حيث قدمت عدد من الأغاني المنفردة وكان أول عمل غنائي لها هو "صباح الخير يا وطنا" مع المطرب فهد يكن يكن في ثمانينيات القرن الماضي.

بدأت التمثيل منذ مطلع التسعينات عندما منحها المخرج هيثم حقي فرصة المشاركة في عملين هما "نجمة الصبح" و"شبكة العنكبوت". إنما بدايتها الفعلية كانت في مسلسل "نهاية رجل شجاع" للمخرج هشام شربتجي واستطاعت خلال العمل تحقيق شهرة واسعة.