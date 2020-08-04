الصحة العالمية تحذر: من المحتمل ألا يكون هناك لقاح فعال ضد كورونا أبدا

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنه ليس هناك أي ضمان اكتمال تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا أصبح أخطر مشكلة طبية منذ بداية القرن العشرين، والمعركة الدولية ضده أيضًا "غير مسبوقة"، ومع ذلك، لا يزال هناك عدم اليقين.

وأضاف جيبريسوس، "هناك مخاوف من أنه قد لا يكون لدينا لقاح فعال أو أنه على الأرجح سيحمي لبضعة أشهر فقط وليس أكثر. ومع ذلك، لن نعرف ذلك بالتأكيد حتى ننتهي من التجارب السريرية".ووفقًا له، فإن العديد من الأدوية الآن في مرحلة اختبارات واسعة في وقت واحد، والعمل على وشك الانتهاء، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وختم قائلاً: "نأمل جميعًا في الحصول على العديد من اللقاحات الفعالة التي تساعد في منع العدوى البشرية. ولكن في الوقت الحالي "الرصاصة الفضية" (دواء فعال مئة في المئة) غير موجودة، وقد لا تظهر".

ولفت جبريسوس، سابقا، إلى أنه "إذا كنت عاملا في ​القطاع الصحي​ أو عاملا في الصفوف الأمامية، كائنا من كنت، أظهر ثباتاً في اتباع التعليمات العامة، وحافظ على سلامتك من خلال ارتداء الكمامة، إن كنت تهتم بمرضاك أو بأحبائك، إن كنت تصعد بوسائل النقل العامة للذهاب إلى العمل، أو تعمل على شراء حاجاتك الأساسية".

وأضاف "بارتداء الكمامة أنت ترسل رسائل إيجابية لمن حولك، مفادها أنكم جميعاً معا في هذا الأمر".