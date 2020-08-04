"الصحة العالمية" توضح مفهوم الموجة الثانية لفيروس كورونا وسببها

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد هي أحد السيناريوهات التي وضعتها المنظمة في الحسبان ضمن العديد من السيناريوهات.

وأوضح "الخولي" في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن المقصود بالموجة الثانية هو ارتداد حالات الإصابة بأعداد أكبر بعد انحسارها، وينتج ذلك عن التعجل في رفع الحظر وتخفيف القيود المفروضة في إطار التباعد البدني وسائر الإجراءات الاحترازية والتراخي في الالتزام بالتدابير الوقائية دون التزام بتوافر الاشتراطات اللازمة لرفع الحظر وتخفيف القيود والتي سبق أن حددتها منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن علاج الريمديسفير كان ضمن أربعة أدوية خضعت للاختبار في إطار تجارب التضامن التي أجرتها المنظمة بالتعاون مع بلدان عديدة لاختبار فعالية الأدوية في علاج "كوفيد-19" أو تخفيف أعراضه، وتم استبعاد اثنين من الأدوية الأربعة بعد التأكد من عدم فعاليتهما بينما استمر الاثنين الآخرين وأحدهما هو ريمديسفير.

الجدير بالذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 94640 حالة من ضمنهم 44066 حالة تم شفاؤها، و4888 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويدhttps://bit.ly/2MHG97Lنسخة ايفونhttps://apple.co/3gURgYJ