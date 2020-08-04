محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر ومحطة مياه المنشأة الكبرى

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمستشفى كفر شكر المركزي، بعد إطلاق التيار الكهربائي بها، لبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى، بحضور اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

ومن جانبه، شدد المحافظ، على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن لتكون جاهزة لاستقبال المرضى، حيث جار أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرا، و14 سرير عناية مركزة.

كما تقفد المحافظ، قسم الأشعة الذي يوجد به جهاز الأشعة المقطعية وجهاز الأشعة السينية، بالإضافة إلى قسم العلاج الطبيعي والمخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطي والتأكد من عزله جيدا لمنع الضوضاء.

وفي هذا الإطار شدد المحافظ، على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، أعمال الإنشاء بمحطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم، بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.

وشدد المحافظ، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.