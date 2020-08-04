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3 أسابيع تفصل ماجدة زكي عن الانتهاء من "قوت القلوب 2"

كتب:

خالد فرج
07:00 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
ماجدة زكي

ماجدة زكي

تواصل الفنانة ماجدة زكي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" للمخرج مجدي أبوعميرة، والمقرر عرضه، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن زكي قطعت شوطا كبيرا من تصوير دورها، حيث يتبقى لها 3 أسابيع، وتنتهي من تصوير الجزء الثاني بالكامل، مضيفا أنه لم يتحدد بعد موعداً للعرض حتى هذه اللحظة.

كان الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، قبل الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من خالد زكي، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، مصطفي درويش، فراس سعيد ونورهان، من تأليف محمد الحناوي.

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ماجدة زكي تكثف تصوير مشاهدها بمسلسل "قوت القلوب"