3 أسابيع تفصل ماجدة زكي عن الانتهاء من "قوت القلوب 2"

تواصل الفنانة ماجدة زكي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" للمخرج مجدي أبوعميرة، والمقرر عرضه، خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن زكي قطعت شوطا كبيرا من تصوير دورها، حيث يتبقى لها 3 أسابيع، وتنتهي من تصوير الجزء الثاني بالكامل، مضيفا أنه لم يتحدد بعد موعداً للعرض حتى هذه اللحظة.

كان الجزء الأول حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، قبل الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من خالد زكي، رانيا فريد شوقي، محمد أنور، مصطفي درويش، فراس سعيد ونورهان، من تأليف محمد الحناوي.