الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن محافظ القدس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن محافظ القدس عدنان غيث، ومدير المخابرات بالقدس جهاد الفقيه، ونائب أمين سر "فتح" بالعيزرية سامي أبو غالية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال المحامي المقدسي مدحت ذيبة لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال أفرج عن غيث من سجن عسقلان، بعد اعتقال دام 16 يوما، بشرط عدم التواصل مع الفقيه وأبو غالية، لافتا إلى أن غيث خضع للتحقيق في ظروف قاسية، ولساعات طويلة متواصلة، وتم تمديد اعتقاله 3 مرات.

كما أفرجت سلطات الاحتلال عن نائب أمين سر فتح منطقة العيزرية سامي أبو غالية بشروط وهي: كفالة شخصية، وكفالة طرف ثالث، وعدم التواصل مع المحافظ غيث ومدير المخابرات جهاد الفقيه.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت غيث 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.