الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس المناضل عدنان غيث

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث قبل عدة أيام، وقالت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والاجراءات التعسفية بحقهم"، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة العربية.

خارجية فلسطين تطالب الجهات الأممية المختصة بالتدخل لإطلاق سراح محافظ القدس

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجهات الأممية المختصة، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإطلاق سراح محافظ القدس.

وعمّمت الوزارة، في بيان، على سفارات دولة فلسطين في العالم دعوات بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط للإفراج عن المحافظ غيث.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن اعتقال غيث، في هذه الظروف بالذات، هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقلة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو جزء لا يتجزأ من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وأسرلتها وضرب الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة، وهو اعتقال تعسفي متواصل يستهدف جميع أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، تنفيذاً للمشروع الأمريكي لتسوية الصراع ، واستكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها أصحابها الأصليين، في عملية تطهير عرقي متواصلة.

رئيسة وزراء النرويج في اتصال مع عباس: ندعم حل الدولتين وضد الأعمال الأحادية

وفي سياق آخر، أعربت رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج مجدداً عن موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ورفضها لأية إجراءات أحادية الجانب تقوم بها إسرائيل باعتبارها تنتهك القانون الدولي.

وشددت سولبرج، على أهمية إعادة إحياء عملية السلام، مؤكدة أن بلادها ستواصل دورها في رعاية مؤتمر المانحين السنوي ودعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته واقتصاده.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيسة الوزراء، اليوم، وهنأ خلاله إيرنا سولبرج، بانتخاب النرويج عضوا غير دائم في مجلس الأمن اعتبارا من عام 2021 ولمدة عامين.

وشكر عباس، النرويج على دعمها السياسي لحل الدولتين ورفض الأعمال الأحادية الجانب لأنها تنتهك القانون الدولي، مثمنا دور النرويج في قيادتها لمؤتمر المانحين منذ عام 1993 وحتى الآن، والمساعدات الاقتصادية التي يقدمونها لدعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن استعداد دولة فلسطين، بمجرد وقف الضم، الذهاب إلى المفاوضات على أسس الشرعية الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وبمشاركة دول أخرى.