السعودية تسجل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 1342 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 281435 حالة، من بينها 34763 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظم الحالات الصحية مطمئنة، منها 1983 حالة حرجة، كما جرى تسجيل 1635 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 243688 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحالات المسجلة وعددها 1342 حالة منها 40% إناث، و60% ذكور، فيما بلغ عدد الوفيات (2984) حالة، بإضافة (35) حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 54325 فحصا مخبريا جديدا.