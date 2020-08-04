1342 إصابة جديدة بكورونا و1635 حالة شفاء في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1635 حالة شفاء.

كما كشفت الوزارة في إيجازها اليومي عن 35 حالة وفاة جديدة بالفيروس، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وذكرت أن إجمالي عدد الحالات المتعافية من الفيروس بلغت 243,688 حالة.

كانت الوزارة أكدت، الاثنين، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تماثل 1972 حالة للشفاء، مشيرة إلى وفاة 32 حالة.

وقالت الوزاة، السبت، في تغريدة على "تويتر"، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج. وتؤكد الوزارة مرارا على استخدام التطبيقات الإلكترونية لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة بشأن فحوص ومتابعة كورونا.

وتشدد على ضرورة مواصلة الالتزام بالاجراءات الإحترازية، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.