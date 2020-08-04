إليسا عن انفجار لبنان: بيتي اتكسر كله.. الله يحمي بلدي

طمأنت الفنانة إليسا جمهورها اللبناني والعربي على صحتها، وحقيقة اقترابها من موقع مرفأ بيروت الذي وقع فيه انفجار شديد.

قالت إليسا عبر "تويتر": "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وإنشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافوا يا رب! بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم.. الله يحمي لبنان".

شاهد مراسل قناة "سكاي نيوز" مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم، وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

وقال إن الانفجار قوي جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وقالت "سكاي نيوز" إن المعلومات متضاربة لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.