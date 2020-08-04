فيديو.. أحمد جاب الله عنوان تآمر قطر وتنظيم الإخوان بفرنسا

سلط تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، الضوء على أحمد جاب الله قيادي تونسي إخواني، استغل منحة حكومية لفرنسا وعمل خلالها على توطيد نفوذ تنظيم الإخوان والتغلغل في المجتمع الفرنسي وتجنيد أفراد من الجالية التونسية.

وأوضح التقرير، أن جاب الله سافر فرنسا عام 1981، وأصبح المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية "IESH" الذي يرأسه الإخواني أحمد جاب الله يعد "مفرخة للإرهابيين" وأن الكثير من المتورطين في أعمال إرهابية بفرنسا مروا على المعهد ودرسوا فيه.

وتابع التقرير: "كان من بين أبرزهم رضا هام وأنيس مدني المتورطين في عمليات تفجير وإرهاب بفرنسا كما أن قطر ضالعة في تمويل معهد جاب الله ولها دور تخريبي في نشر التطرف في البلاد".