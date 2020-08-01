إصابة 14 من موظفي مطار تونس قرطاج بكورونا

شهد مطار تونس قرطاج حالة من الهلع بين الموظفين، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن إصابة 14 منهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت مصادر تونسية، إن الموظفين يخشون تفشي عدوى الوباء وخروجها من أسوار المطار، لتطال عائلاتهم، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وخصصت الجهات المختصة فريقا طبيا للوقوف على حقيقة الوضع، ولعقد جلسة طارئة بحثا عن حلول عاجلة لاحتواء الأزمة.

وقال قائد مطار تونس قرطاج الدولي، ناجي زيتون، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، الأربعاء الماضي، إن 10 أشخاص أصيبوا بكورونا المستجد، مشيرا إلى أنهم يعملون في القسم الخاص بخدمات الكراسي المتحركة بالمطار.

وكانت وزارة الصحة التونسية، أعلنت مساء أمس الجمعة، تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1535 حالة مؤكدة.