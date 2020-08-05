مقارنات الـ"SUV" بين "شيري تيجو" و"أم جي ZS"

احتلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ "SUV"، مكانة مرموقة داخل السوق المحلي المصري، حيث أصبحت مبيعاتها في تزايد مستمر لما تقدمه من إمكانيات ومواصفات متعددة، بالإضافة إلى الفئات السعرية التي تتوافر بها، الأمر الذي يقف على أعتابه العددي من المقارنات والمفارقات بين العديد من العلامات التجارية للشركات المصنعة للسيارات.

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المواصفات والإمكانيات الخاصة بسيارتي "شيري تيجو" و"أم جي ZS":

شيري تيجو

-تأتي السيارة بمحرك مزود بنظام حقن الوقود الإلكتروني، 4 سليندر، بقوة 126 حصان، بسعة لترية تصل إلى 1.5 لتر (1500 سي سي).

-تأتي بناقل حركة أوتوماتيك مكون 4 سرعات .

-تتسارع السيارة من حالة الثابت وحتي سرعة الـ100كم، خلال 12.7 ثانية .

-تستهلك السيارة من الوقود متوسط 6.3 لتر لقطع مسافة 100كم/س .

-أبعاد السيارة (طول 4419 ملم، وعرض 1765 ملم، وارتفاع 1651 ملم) .

-تأتي السيارة بصندوق خلفي "الشنطة" سعة 550 لتر .

-تأتي السيارة بعدة مواصفات للأمان منها (الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS“، وتوزيع الكترونى للفرامل، نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفوانيس أمامية وخلفية LED، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط 17 بوصة) .

- ويبلغ السعر الرسمي للسيارة 239.900 جنيه.

أم جي ZS

-تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته اللترية 1.5 لتر (1500 سي سي)، بقوة 123 حصان، وعزم دوران 135 نيوتن/ متر .

-تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم، خلال 10.9 ثانية .

-متوسط استهلاك السيارة للوقود 5.8 لكل 100 كم .

-تقدم السيارة بثلاث فئات من التجهيزات، ويتسع خزان وقودها إلى 48 لترًا.

-تصل السعرة القصوى للسيارة 200 كم/س.

-تأتي السيارة بعدة وسائل للأمان منها (وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD وبرنامج الحفاظ على التوازن الإلكتروني ESP).

-تبدأ أسعار إم جي ZS من 254.990 جنيه للفئة القياسية.