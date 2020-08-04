وزير الصحة اللبناني: تضرر مستشفيات من انفجار بيروت وإصابة بعض المرضى

قال الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني، إن الانفجار الهائل الذي وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" خلف مئات الإصابات، ولا يوجد عدد محدد حتى الآن، مؤكدا تضرر عددا كبيرا من المؤسسات.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أنه كان هناك العديد من النداءات والاستغاثات من بعض المؤسسات التي تضررت حتى إن هناك بعض المستشفيات تضررت أيضًا، وبعد المرضى جُرحوا نتيجة هذا الانفجار الهائل، ويجرى متابعة الوضع الآن مع الأطقم الطبية.

وتابع: "نتابع مع كل الأطقم الطبي التطوعي والرسمي نطلب من جميع المؤسسات والجمعيات اللي عندها سيارات اسعاف التوجه لإنقاذ الجرحى ونقلهم للمستشفيات الخاصة والرسمية وتقديم المساعدات للجرحى على قرب أو بعد موقع الانفجار، نحتاج مزيد من الوقت لتحديد عدد الإصابات والوفيات".

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها . ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.