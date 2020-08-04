نادية الجندي ناعية ضحايا انفجار بيروت: ربنا يحفظ لبنان

نعت الفنانة نادية الجندي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وكتبت الجندي: "ربنا يحفظ لبنان وشعبها من كل شر، خالص التعازي لأشقائنا في لبنان جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع منذ قليل في بيروت، ويا رب أصدقائي في لبنان يكونوا بألف خير".

كان عدد كبير من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين والعرب تفاعلوا مع الحادث، ونشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" للحظة وقوع انفجار بالعاصمة اللبنانية بيروت.

فيما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل، أن الانفجار الذي وقع في بيروت قبل قليل، كان داخل مرفأ بيروت، وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الحادث ناجم عن انفجار مخزن مفرقعات.

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها . ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.