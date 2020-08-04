محافظ بيروت يبكي على الهواء: "معنديش معلومات.. إحنا في مصيبة"

دخل مروان عبود، محافظ بيروت، في نوبة من البكاء وهو يتحدث عن الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية، مساء الثلاثاء، موضحًا أن 10 عناصر من رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة.

وأضاف "عبود"، خلال تصريحاته لشاشة "سكاي نيوز"، أنه كان هناك حريق في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه، مشيرا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناجازاكي".

وتابع: "ما شفت بحياتي دمار بهذا الكبر.. هذه نكبة وطنية هذه مصيبة على لبنان، أناشد الشعب اللبناني التماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء، مفيش عندي معلومات، أنا في المصيبة اللي إحنا فيها دي".