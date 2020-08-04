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محمود مسلم

رئيس "الإنجيلية" عن انفجار بيروت: نشارك الشعب اللبناني أحزانه

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الوطن
10:11 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
القس أندريه زكي

القس أندريه زكي

أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ في مصرَ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذي هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا.

وقال رئيسُ الإنجيلية في بيان: "نشاركُ الشعبَ اللبنانيَّ مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه في هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلي إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالي الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

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