وزير الداخلية اللبناني يكشف سبب شدة انفجار بيروت: نترات الأمونيوم

كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، عن سبب شدة الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، موضحا أن الانفجار وقع في مخزن مواد كيماوية به كميات كبيرة من مادة "نترات أمونيوم".

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن نترات الأمونيوم، قد تكون السبب الرئيسي في الانفجار، نظرًا للانفجار الهائل والضخم، ولكن حتى الآن، الأسباب مجهولة لهذا الانفجار.

وأكد وزير الداخلية اللبناني، أن كافة الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية تتعاون في هذا الحادث، وفي أقل من 24 ساعة، ستتوصل الأجهزة الأمنية للأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها . ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.