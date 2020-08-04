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العناية الإلهية تنقذ دومينيك حوراني وأسرتها من انفجار بيروت

كتب:

أبانوب رجائي
10:05 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
دومينيك حوراني

دومينيك حوراني

تعرض منزل الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، للدمار الكامل، جراء الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم.

وقالت دومينيك في رسالة طمأنينة لجمهورها في شتى أرجاء الوطن العربي، إنها نجت هي وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وأنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض الجروح، ونُقلوا على إثرها للمستشفى لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية.

وأضافت دومينيك قائلة: "كنا نمكث داخل منزلنا ومن قوة الانفجار، سقطت بعض الزجاجات عليّ أنا وابنتي وكان ممكن نموت، والحمدلله نحن بخير ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة".

وحدث منذ قليل انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية راح بسببه الكثير من الضحايا والمصابين.

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