لحظة سقوط دومينيك حوراني أثناء تجربة فساتين التصوير ونقلها للمستشفى

تعرضت المغنية وعارضة الأزياء اللبنانية دومينيك حوراني، إلى موقف محرج، بعدما سقطت أثناء تجربتها فساتين تصوير أغنيتها الجديدة، في لبنان.

ونشر "أدمن" الحساب الرسمي للمغنية اللبنانية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو لسقوط "حوراني"، حيث كانت ترتدي فستانًا أسود اللون.

وكتب الأدمن معلقًا على مقطع الفيديو: "لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت، ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في الأشعة".