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محمود مسلم

"أبو الغيط" يدعو للتضامن العربي والدولي مع اللبنانيين في انفجار بيروت

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أ ش أ
10:12 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
لبنان

لبنان

 أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن خالص تعازيه للبنان واللبنانيين إثر سقوط ضحايا ومصابين جراء التفجيرات المروعة التي هزت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، مُتمنيًا سرعة الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسببين فيها، والتي من شأنها مفاقمة تعقيدات الوضع اللبناني، ورفع مستوى خطورة الأزمة المُركبة التي يمر بها هذا البلد منذ فترة.

كما أكد المصدر دعوة الأمين العام إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني المنكوب في هذه الظروف الصعبة، متمنيًا السلامة لهذا البلد العربي العزيز.

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