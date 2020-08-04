القصيفي: إصابة 15 صحفيا بجريدة النهار اللبنانية في انفجار بيروت

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، أن مبنى جريدة "النهار"، أصيب بأضرار جسيمة، وفادحة جراء الانفجار الذي وقع في بيروت اليوم.

وأضاف أنه اتصل بالزميل غسان حجار، مستفسرا عما حدث، فأفاده بأن هناك 15 جريحا بين الزملاء والعاملين جرى نقلهم إلى المستشفيات، وأن بعضها لم يستقبل عددا منهم، وتجري الاتصالات لإدخالهم إليها.

وناشد "القصيفي" المستشفيات، بتسهيل شؤون الزملاء المصابين، كما دعا الأجهزة الأمنية المعنية إلى مساعدة الإعلاميين على القيام بمهامهم في هذا الظرف الاستثنائي المأساوي.