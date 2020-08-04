البرلمان العربي يتضامن مع الشعب اللبناني في هذه اللحظات الصعبة
كتب:
الوطن
10:25 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أعرب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي عن تضامن البرلمان العربي مع الشعب اللبناني الشقيق والوقوف معه فى هذه اللحظات الصعبة التى يمر بها جراء حادث انفجار مرفأ بيروت.
وقال الدكتور مشعل السُّلمي فى بيان له "أنه يتقدم باسم البرلمان العربي بالتعازي للشعب اللبناني الشقيق ولأسر الضحايا في حادث انفجار مرفأ بيروت، سائلاً الله عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان وشعبه الشقيق من كل مكروه.