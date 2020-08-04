نقابة المهن التمثيلية تنعي ضحايا انفجار بيروت: حفظ الله لبنان وشعبها

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، ضحايا انفجار بيروت.

وقالت النقابة في بيانها: "تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي للشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذي وقع اليوم، وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل، أن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولاتزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.