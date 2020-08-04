وزير الإعلام بعد انفجار بيروت: أدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات

أعرب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن تضامنه مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الهائل والضخم الذي وقع في العاصمة بيروت، وذلك خلال بيان له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.

وقال هيكل: "أتابع بقلق بالغ آثار الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مع كثير من الأصدقاء هناك، آثار الانفجار امتدت لمحيط عدة كيلومترات، وأثار الذعر فى نفوس الشعب اللبناني كله".

وتابع: "أدعو اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت ممكن، فالاختلاف يغري بالعدوان، رحم الله من استشهدوا فى هذا الانفجار، وأدعو الله أن يحفظ لبنان وأهله".

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولاتزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.