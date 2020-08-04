الزمالك يرفض الحلول الودية في أزمة أحداد

ألقت تقارير صحفية مغربية، اليوم الثلاثاء، الضوء على رفض نادي الزمالك، أي حلول ودية من أجل مشاركة حميد أحداد لاعب الفريق المعار إلى الرجاء المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 25 من سبتمبر المقبل.

وبحسب موقع "le360 sport" المغربي، فإن الزمالك تمسك بسداد الرجاء لـ200 ألف دولار، حال رغبة الفريق الأخضر في مشاركة أحداد أمام الفريق الأبيض، في نصف النهائي البطولة الأفريقية.

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