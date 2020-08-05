السفارة السعودية ببيروت تناشد رعاياها بأخذ الحيطة بعد حادث الانفجار

ناشدت السفارة السعودية في بيروت، رعايا المملكة، في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، على خلفية الانفجار الذي حدث في العاصمة اللبنانية خلال الساعات الماضية.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصدرت السفارة السعودية داخل لبنان، بيانا قالت فيه: "تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، حرصا على أمنهم وسلامتهم".

وأضافت خلال البيان: "كما تدعو السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة".