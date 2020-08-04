البابا يعزي اللبنانين في حادث انفجار بيروت: نصلي من أجل شفاء المصابين
كتب:
مصطفى رحومه
09:27 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
تقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالتعزية والمواساة للشعب اللبناني في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.
وقال البابا في بيان له: "أتقدم بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت".
وأضاف البابا: "نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين، ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم، وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".