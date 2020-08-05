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محمود مسلم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-8-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
09:42 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 أغسطس الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

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