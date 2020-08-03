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محمود مسلم

الدولار يصعد بعد أسوأ شهر في 10 سنوات

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وكالات
03:58 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات اليوم الإثنين، حيث تضافرت موجة خروج من مراكز مدينة كثيفة مع طلب على العملة كملاذ آمن ليعطيها فرصة لالتقاط الأنفاس بعد شهر كان الأسوأ لها في عشر سنوات.

 فقد مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة أمام سلة عملات رئيسية، أكثر من أربعة بالمئة في يوليو، في أسوأ شهر له منذ سبتمبر 2010. والمؤشر منخفض عشرة بالمئة عن ذروة مارس.

كان صافي المراكز المدينة للمضاربين في الدولار الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2011 عند 24.27 مليار دولار، حسبما تظهره حسابات أجرتها رويترز، وبيانات من لجنة تداول العقود الآجلة الأمريكية.

وصعد مؤشر الدولار 0.2% يوم الإثنين، وارتفعت العملة الأمريكية مقابل جميع عملات سلة المؤشر.

وسجل اليورو 1.1763 دولار في المعاملات الصباحية بلندن، لينزل عن ذروة عامين 1.1908 دولار المسجلة الأسبوع الماضي.

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