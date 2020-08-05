روسيا ترسل 5 طائرات للمساعدة في إزالة آثار انفجار بيروت

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس الثلاثاء.

وذكر بيان للوزارة الروسية، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" أنها قررت أيضا إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت ومختبرات للكشف عن فيروس كورونا وملابس ووسائل للوقاية.

وأضاف البيان أن الطائرات ستنقل مستشفى متنقلا وأطباء وعمالا من مركز الإنقاذ الروسي.

وكان انفجار ضخم قد هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء، متسببا في سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين وخسائر مادية كبيرة.

وتشير التقارير الأولية إلى سقوط أكثر من 78 قتيلاً وحوالي 4000 جريح، بينهم حالات خطرة تم نقلهم إلى المستشفيات.