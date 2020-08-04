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"سكاي نيوز": وقوع انفجارين متتالين داخل مرفأ بيروت

كتب:

سحر المكاوى
06:35 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
لبنان

لبنان

أكدت قناة "سكاى نيوز عربية"، وقوع انفجارين متتالين داخل مرفأ بيروت، موضحة أن هناك أضرارا هائلة تلحق بمرفأ بيروت وبكل المنطقة المحيطة، وتواردت أنباء عن أن انفجار بيروت نتج عن انفجار مخزن لمادة TNT.

وشاهد مراسل قناة "سكاي نيوز" مواطنين لبنانيين كانوا ينقلون آخرين أصيبوا من جراء الانفجار الضخم، وتحدث عن حالة من الفوضى سادت وسط بيروت بعد الانفجار الضخم، حيث هرع الكثير من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، كما طغت الفوضى على حركة السكان.

وقال إن الانفجار قوي جدا إلى درجة أن الواجهات الزجاجية لبنايات بعيدة تهاوت من جراء الانفجار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل لحظات الانفجار وأعمدة الدخان الضخمة التي تعالت إلى السماء.

وقالت "سكاي نيوز" إن المعلومات متضاربة لكن بعض التقديرات تشير إلى أن الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في مرفأ بيروت.

ويأتي الانفجار قبل ثلاثة أيام من صدور المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

 

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