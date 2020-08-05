الناشرين العرب يتضامن مع لبنان بعد انفجار بيروت

أعلن اتحاد الكتاب العرب برئاسة الناشر محمد رشاد، تضامنه مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الضخم الذي وقع في منطقة مرفأ بيروت عصر أمس الثلاثاء.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه: "يُعرب اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاءً، عن حزنه وألمه العميق للانفجار الشديد الذي وقع في العاصمة اللبنانية، بيروت، وينعي العشرات من الضحايا الأبرياء الأبرار، وإصابة الآلاف من أهلنا في لبنان.

وتابع: "نعلن مساندتنا وتضامنا مع الشعب اللبناني بصورة عامة، والأخوة الناشرين اللبنانيين بصورة خاصة، وندعو الله أن يُسلمهم من كل سوء ويحفظهم ويشفى جرحى هذه الكارثة الأليمة، كما نتقدم بالعزاء لأهالي الضحايا وندعو الله أن يرزقهم الصبر والسلوان في فقدان أحبائهم".

وأتمّ: "إن اتحاد الناشرين العرب لَيُعرب عن أسفه لهذه الكارثة التي أصابت أهلنا وأشقائنا في الجمهورية اللبنانية. ويدعو المجتمع العربي والدولي لدعم الشعب اللبناني الشقيق الذي يمر بظروف صعبه واستثنائية منذ فترة. ويكافح من أجل الحفاظ على وحدته وترابطه وأمنه".