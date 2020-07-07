"الناشرين العرب" يبحث سبل تيسير المشاركة في المعارض الإقليمية

ناقش اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، في اجتماع مديري معارض الكتب العربية الثاني، عددا من البنود المتعلقة بمشاركة الاتحادات العربية في المعارض المقرر إقامتها في الفترة المقلبة، كما جدد التأكيد على أهمية التعاون والمشاركة بين اتحاد الناشرين العرب ومديري معارض الكتب العربية، لمجابهة آثار جائحة كورونا، ومحاولة الخروج من هذه الأزمة وتحقيق مصالح الناشرين العرب.

وأوضح الاتحاد في بيان صحفي، أنه تم مناقشة جدول الأعمال التالي:

1- المعارض الافتراضية.

2- نتائج الاستبيان مع الناشرين العرب.

3- تأكيد التعاون والمشاركة بين اتحاد الناشرين العرب ومديري معارض الكتب العربية.

الاقتراحات المقدمة من الاتحاد:

• طلب الاتحاد من مديري المعارض دعم الناشر المشارك بالمعارض التقليدية من خلال لائحة ضمانات أهمها:

1- التأمين الصحي.

2- السعي مع الجهات الرسمية وعمل دعاية كافية لجذب الجمهور وشراء كتب من الناشرين المشاركين.

3- محاولة تخفيض سعر الأجنحة بنسبة 50%.

4- في حالة إلغاء المعرض على الجهة المنظمة للمعرض تحمل مصاريف الشحن ذهابا وإيابا.

5- إمكانية إقامة معارض محلية بتوكيلات عربية.

6- سعي إدارات المعارض على إقامة معارض افتراضية في حال لم تكن هناك أي معارض تقليدية.

7- في حال تنظيم معرض افتراضي تتكفّل إدارة المعرض بعرض وبيع كتب الناشرين العرب في قاعة واحدة مع منح الناشر تخفيض لإدارة المعرض.

8. بناء على المقترحات المقدمة من مديري المعارض تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماعات دورية كل أول شهر لحين تحديد مواقف المعارض الأخرى وفي حالة وجود أي تغيرات أخرى.

وأشار الاجتماع إلى واقع المعارض، ينقسم إلى ثلاث حالات: معارض قائمة

• معرض الشارقة، ويقام من 4 إلى 14 نوفمبر 2020

• معرض الدوحة، ويقام من 7 إلى 16 يناير 2021

ومعارض ملغاة وهي: معرض بيروت، معرض الكويت

• معارض غير واضحة حتى تاريخه:

• معرض عمان

• معرض بغداد

• معرض الجزائر

• معرض أربيل

• معرض العراق

• معرض القاهرة

• معرض الدار البيضاء

• معرض فلسطين

• معرض تونس