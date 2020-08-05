الرئيس الفرنسي يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان

غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، معربا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هزّ العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وقال ماكرون في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر: "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلّف أضرارا جسيمة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"

أعبرُ عن تضامني الاخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المسأ في بيروت وخلّف اضرارٍ جسيمة.

ان فرنسا تقف الى جانب لبنان دائماً.

هناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ الان نقلها الى لبنان./. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

وأكد أنّ "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنّه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.