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محمود مسلم

الرئيس الفرنسي يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان

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وكالات
10:05 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020
بيروت

بيروت

غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، معربا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هزّ العاصمة بيروت أمس الثلاثاء، وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وقال ماكرون في تغريدة له على حسابه الرسمي على تويتر: "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلّف أضرارا جسيمة"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"

وأكد أنّ "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنّه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.

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