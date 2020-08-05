وزير القوى العاملة يتفقد منظومة التحول الرقمي في الإسكندرية

وصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، قبل قليل إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية في إطار جولاته الميدانية للمحافظات.

وكان في استقباله المحافظ اللواء محمد الشريف، ومن المقرر أن يتفقدا الربط الإلكتروني لمراكز التدريب ضمن منظومة التحول الرقمي بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

ومن المقرر أيضا أن يتفقدا ورشة الخياطة بمركز تدريب محرم بك، ومتابعة إنتاج الكمامات المعالجة كيميائيا والمطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، ثم يتجهان إلى مكتب تراخيص عمل الأجانب بالمنطقة الحرة الاستثمارية لتفقد عملية الربط الإلكتروني ضمن المنظومة، وذلك بحضور ياسر سعيد مدير المديرية والمسؤولين بها.