كارول سماحة: بيروت منكوبة.. "كيف بيحطوا راسهن على المخدة ويناموا؟"

عبرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن حزنها الشديد جراء الانفجار الذي وقع في بيروت، مساء الثلاثاء، وخلف وراءه عددا من الضحايا والمصابين.

ونشرت "كارول" فيديو عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يوضح حجم الدمار الذي أصاب المنطقة بعد النفجار، مصحوبة بتعليق منها وقولها "قومي من تحت الردم يا بيروت"، مع استخدام هاشتاج "بيروت منكوبة".

وكتبت "كارول"، قائلة: "كِيف بعد بيقدروا يحطوا راسهن على المخدة ويناموا؟! صدقوني اتخطينا مرحلة الفساد من زمان، الله يخفف من وجع الناس، مش قادرة لاقي كلام يعبر عن اللي عم حسو، لبنان يحتضر، لبنان ينفجر".

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وأصيبت الفنانة نادين نسيب نجيم، بإصابات بالغة جراء الانفجار، وتم نقلها إلى المستشفى وإجراءها عملية جراحية استغرقت 6 ساعات، فضلًا عن إصابة زوجة الفنان رامي عياش، بإصابات بسبب الانفجار، وتهشم وتحطم عدد من منازل الفنانين اللبنانيين منهم اليسا، راغب علامة، وائل جسار، جاد شويري، دومينيك حوراني.