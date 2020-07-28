رئيس التحرير

محمود مسلم

كارول سماحة تتراجع عن أغنية في فيلم من إنتاج السبكي بسبب الرؤية الفنية

كتب:

 الوطن
12:57 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
كارول سماحة

كارول سماحة

 قالت الفنانة كارول سماحة، إنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها - الذي وضعته في تسجيل تجريبي - لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من تأليف صابر كامل وتلحين محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان "توأم روحي" من إنتاج السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

وأضافت، في بيان لها، إنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع الرؤية الفنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم.

اقرأ المزيد:

كارول سماحة تحتفل بوصول أغنية "الوقت الغلط" إلى 15مليون مشاهدة

بعد كارول سماحة.. بتول عرفة تتعاون مع محمد سرور في "خليها على الله"

كارول سماحة تحتفل مع جمهورها بوصول كليبها الجديد 4 ملايين مشاهدة

كارول سماحة تساند نيشان بعد إحالته للمحكمة بتهمة "الإساءة لتركيا"

كارول سماحة: ألبومي الجديد يضم 3 أغاني رومانسية

كارول سماحة تقترب من 4 ملايين مشاهدة بكليبها الجديد على يوتيوب

كارول سماحة تحتفل بتحقيق كليبها الجديد 3 مليون مشاهدة