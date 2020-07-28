كارول سماحة تتراجع عن أغنية في فيلم من إنتاج السبكي بسبب الرؤية الفنية

قالت الفنانة كارول سماحة، إنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها - الذي وضعته في تسجيل تجريبي - لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من تأليف صابر كامل وتلحين محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس، ضمن فيلم سينمائي بعنوان "توأم روحي" من إنتاج السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

وأضافت، في بيان لها، إنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع الرؤية الفنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم.