"المالية" تسمح باستخدام الرصيد النقدى غير المستخدم من الدعم الشهرى في "ما يغلاش عليك"

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ هناك تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة التي تصل 20%، والخصومات الإضافية المقررة لكل منهم بـ10% من سعر السلعة بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه لكل بطاقة، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأضاف الوزير، أنّه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك"، التي تستمر 3 أشهر.

وأوضح أنّ أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر، مشيرا إلى أنّ الحكومة بمختلف أجهزتها تتكاتف جهودها لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري، التي تسمح بالشراء الإلكتروني، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى وجود إقبال من المواطنين على الاستفادة من الخصومات المقررة في المبادرة، سواءً من خلال الشراء المباشر أو الشراء عبر الموقع الإلكترونس: https://www.mobadra.gov.eg.

وتابع محمد عبدالفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، أنّه ليس للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري أي علاقة بإجراءات تنقية البطاقات التموينية التي تخضع لقواعد أخرى تحددها وزارة التموين، نافيًا ما تردد من شائعات بشأن استبعاد محدودى الدخل المستفيدين بهذه المبادرة من منظومة البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنّ أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الخصم الإضافي المقرر لهم بـ10% ببطاقات الرقم القومي دون الحاجة للاطلاع على بطاقاتهم التموينية، مناشدًا المواطنين التواصل الفوري مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن: 15303، والهاتف المحمول: 01000000328 عند تعرضهم لأي مشاكل أو استشعارهم بأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري.